Tutti pazzi per Big Rom, in 7mila a Ciampino per sognare la Champions

All'aeroporto di Ciampino sono settemila i tifosi della Roma, ma sembra uno stadio intero. Perché l'entusiasmo per i colori giallorossi non conosce confini e tempi d'attesa. Alle 14:00 il primo coro, mentre il volo di Dan Friedkin e Romelu Lukaku si trovava ancora a Londra. Il parcheggio cargo di Ciampino si trasforma nella Curva Sud, il traffico è bloccato e l'aeroporto ingolfato e tutti aspettano il "Glf6", l'aereo dei Friedkin.

Quarantasette mila contatti unici hanno seguito il viaggio del belga, il volo più cercato del mondo. La passerella dell'aereo, atterrato alle 17:30, è da Air Force One, Lukaku scende e diventa una rockstar, con cori, fumogeni e bandiere solo per lui. L'appuntamento è già per venerdì sera all'Olimpico, dove probabilmente ci sarà l'esordio con la maglia giallorossa. Nella serata di ieri Lukaku ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, domani svolgerà il primo allenamento con le foto di rito. Operazione in prestito oneroso a 7 milioni e ingaggio da 7,5 milioni.

(La Repubblica)