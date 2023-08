Troppo tempo perso per il centravanti

Nello scorso campionato la Roma ha segnato 50 gol: 27 in meno del Napoli, 21 meno dell’Inter, 16 meno dell’Atalanta, 14 meno del Milan, 10 meno della Lazio. (...) Questi fatti, hanno fatto suonare l’allarme ma i tempi sono stati troppo dilatati. Sono finiti in lista Morata (il preferito dello Special One), Scamacca, Marcos Leonardo, Arnautovic e infine Zapata. La realtà, però, è che Mourinho non ha potuto fare la preparazione con l’attacco al completo. Belotti ha dato qualche segnale di risveglio in precampionato, ma ha chiuso la stagione scorsa con zero gol segnati. (...)

(corsera)