Totti e la Roma. La fine di un'era

Era il 20 luglio 1989 il primo giorno giorno in cui un Totti, cioè Francesco, mise piede nella Roma. Veniva considerato uno dei maggiori talenti in Italia, la storia ha confermato che le voci erano vere e pure che un Totti (tra Francesco e Cristian) è rimasto a Trigoria per 34 anni (12.304 giorni). Ora suo figlio ha lasciato il settore giovanile giallorosso per andare al Frosinone, per capire se il calcio sarà il suo futuro o un semplice hobby.

Qui troverà Riccardo, nipote di Francesco, 13 anni e un cognome che pesa. In famiglia però mantengono un basso profilo, mentre a parlare è il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe: "Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un'opportunità a suo figlio Cristian e siamo ben felici di farlo. Non ho ancora avuto l'opportunità di conoscere il ragazzo ma non mancherà l'occasione [...]".

(corsport)