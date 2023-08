Test con la Farense per chiudere il ritiro

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ultima amichevole in Portogallo prima del ritorno a Roma. Dopo le gare contro Braga ed Estrela Amadora, la squadra di Mourinho questa sera tornerà all'Estadio Municipal di Albufeira per il terzo e ultimo test del ritiro. Alle 19.45 locali (20.45 italiane) i giallorossi affronteranno la Farense, squadra della Primeira Liga. Il club portoghese ha già disputato gare ufficiali affrontando due turni di coppa di lega, battendo prima il Moreirense il 23 luglio e successivamente l'Oliveirense 4 giorni fa. Al termine della gara la Roma tornerà direttamente nella Capitale e si ritroverà a Trigoria venerdì prima della trasferta a Tolosa in programma il 5 agosto.