Tattiche, magie e dubbi. Le risposte dall'Algarve

La Roma ha scelto di giocare amichevoli poco impegnative e concluderà la serie estiva con i francesi del Tolosa e gli albanesi del Partizani. Per questo è difficile valutare il livello di condizione della squadra, anche se emergono elementi di novità: Mourinho ha cambiato sistema di gioco, passando al 3-5-2 e puntando a migliorare l'efficacia offensiva. I giocatori si stanno impegnando nella costruzione dal basso, senza rinunciare alla verticalità.

I due esterni giocano alti, mentre l'arrivo di Aouar aumenta la qualità in mezzo al campo. Proprio per questo serve un attaccante alla Morata, che possa dialogare con i compagni palla a terra. Nella prima giornata mancheranno Dybala e Pellegrini, con Mourinho che vuole farli coesistere con l'algerino. Va rivisto Kristensen, molto fisico ma a volte irruento e Ndicka, imballato in difesa. A sinistra è piaciuto Zalewski, così come Llorente considerato un titolare.

(corsport)