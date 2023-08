Tanta Roma con poco: da Dybala ad Aouar, quante stelle gratis

Leandro Paredes e Renato Sanches. Sono gli ultimi arrivati in casa giallorossa, un campione del mondo e un ex campione d’Europa. Spesa totale? Tre milioni e mezzo (2,5 per l’argentino che possono diventare 4 con i bonus, uno per il prestito del portoghese), quanto basta quasi per non crederci di questi tempi, con i cartellini alle stelle di tanti giocatori. (...) A Trigoria hanno portato a casa 14 giocatori (le operazioni sono 15, quella di Llorente è doppia) con una spesa totale di 12,5 milioni. Niente, messa a paragone con tanti altri club. E il bello, però, è che lo scorso anno sono arrivate a parametro zero stelle come Dybala, Wijnaldum e Matic. (...) Insomma, Tiago Pinto nelle ultime due stagioni ha dovuto fare i miracoli, portando a casa tanti giocatori con un portafogli assai «povero». Basti pensare che prima del doppio colpo con il Psg (Paredes e Renato Sanches) nei 5 campionati europei c’erano solo tre squadre che non avevano speso neanche un euro: Roma, Osasuña e Athletic Bilbao. Poi la Roma tre giorni fa ha portato a casa i due ex parigini e si è lasciata alle spalle la coppia basca. Prima di loro, infatti, Pinto aveva preso i vari Aouar, N’Dicka, Kristensen e Llorente senza sborsare neanche un euro: Aouar e Ndicka a parametro zero (e quindi pronti a patrimonializzare il club), Lllorente e Kristensen in prestito dal Leeds (retrocesso in Championship). (...)

(gasport)