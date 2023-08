Tackle, passaggi precisi e avvicinamento alla porta: Matic cambia la squadra

La partenza di Nemanja Matic, cercato dal Rennes, aprirebbe un vuoto nel centrocampo della Roma. L'anno scorso Mourinho ha trovato la quadra in mezzo al campo quando ha schierato il serbo vicino a Bryan Cristante, costruendo una diga difensiva. L'apporto dell'ex Manchester United è testimoniato dai 27 tackle vinti (62 Cristante), ai quali vanno aggiunte le azioni di riaggressione a palla persa, 39 per lui e 56 per l'ex Atalanta. Il contributo di Matic però non si limita alla fase difensiva: due gol e due assist, è il quinto giocatore in rosa per passaggi effettuati, il quinto per occasioni create (il primo fra quelli non offensivi), il quarto per assist attesi e il secondo per expected threat (2.55). Privarsi del serbo potrebbe avere un impatto molto negativo sul gioco giallorosso.

(corsera)