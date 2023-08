Stramaccioni: "Se Azmoun sta bene può fare benissimo in Serie A"

CORSPORT - Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore di Dazn ha rilasciato un'intervista al quotidiano ritardo il nuovo acquisto giallorosso Sardar Azmoun. Queste le sue dichiarazioni:

«Sardar è un ragazzo sensibile, si è esposto molto anche su questioni extra-campo ed è andato via giovane dall'Iran. Non penso che per lui sarà un problema l'adattamento, avendo vissuto in Russia e Germania. I problemi, se così possiamo dire, sono altri».

Quali?

«Le sue condizioni fisiche e la volontà dell'allenatore. Se starà bene e se il suo arrivo è stato condiviso da società e tecnico non ci saranno problemi. Perché è un bel giocatore, uno di livello».

[…]

Ci racconta qualcosa di lui?

«E' una punta, una seconda punta. All'occorrenza può giocare anche come prima, ma da il meglio di sé quando accanto ha un partner con cui dialogare. Non a caso la sua stagione migliore è stata quella 2020-2021, quando allo Zenit faceva coppia con Dzyuba e hanno segnato più di 40 gol in due».

[…]

I tifosi sono un po' perplessi.

«Intanto vediamo se il mercato terminerà così o se ci saranno novità. Ho sentito paragoni con Solbakken, ma per ine non esistono. Né tecnicamente né come esperienza. Il norvegese lo hai preso da un club poco noto come il Bodo e lui stesso era poco famoso, Azmoun ha una grande esperienza internazionale, un percorso, credo che lo stesso Mou lo volesse al Tottenham. Insomma, è un giocatore vero. E secondo me se tornerà quello dello Zenit per La Roma sarà una risorsa importante».