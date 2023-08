Stop a Marcos Leonardo. Falcao: "Non c'erano le condizioni per chiudere"

La trattativa per portare Marcos Leonardo alla Roma si è arenata a un passo dalla conclusione, coi giallorossi che volevano dilazionare la base fissa di 10 milioni e il Santos che non ha accettato. A certificare la fase di stallo anche le parole di Paulo Roberto Falcao, coordinatore sportivo del club brasiliano: "Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma, che ha parlato con il presidente. Io non sono stato coinvolto. Ho parlato con il nostro presidente e l'offerta della Roma, oltre alle condizioni, era molto bassa. Ad ora, non c'è modo di fare l'operazione".

Ora ci sarà bisogno che Tiago Pinto soddisfi le richieste del Santos, soprattutto dopo le critiche dei tifosi brasiliani per la cessione del giocatore. Mourinho e i tifosi chiedono ai Friedkin uno sforzo sul mercato: in molti vorrebbero Alvaro Morata, su cui c'è ancora la Juventus, mentre è stato ceduto a titolo definitivo Gonzalo Villar al Granada per 1,5 milioni più 30% sulla futura rivendita.

(corsera)