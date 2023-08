Stile Friedkin, il "film" elegante che risponde ai soldi arabi

Dan Friedkin, sbirciava, dal posto di comando del suo Gulfstream, la folla dietro le recinzioni dell'aeroporto di Ciampino. [...] A differenza di molti colleghi suoi presidenti di club di football, ha evitato la vanagloria, l'esibizione trionfa del colpo di mercato, ha voluto invece concedere i primi coriandoli di gloria al nuovo re di Roma, Romelu Lukaku. [...] Nei giorni del volgare mercato saudita, l'uomo di San Diego, cresciuto a Houston, ha dato una lezione di stile e di rispetto, un epilogo sobrio di una trattativa imprevista e imprevedibile conclusasi con la stessa discrezione che accompagna i Friedkin dal primo giorno del loro arrivo a Roma.

Non sono attori di Hollywood, non sono texani con il cappello da cow boys, non sventolano bigliettoni, [...] non sono stati contagiati e travolti dalla grande bruttezza della capitale e dal circo mediatico che la e li circonda, proprio per questa loro scelta discreta sono stati e sono oggetti di censure e rimproveri, i curvaioli vorrebbero sentire e vedere Dan Friedkin arruffapopolo come altri dirigenti del nostro meraviglioso calcio. Negativo, la storia non cambia, da domani si risale a bordo.

(il Giornale - T. Damascelli)