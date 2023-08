Stallo per Zapata: Mourinho resta ancora in attesa del centravanti

Ancora tutto fermo, nessun passo avanti. La Roma e Duvan Zapata restano ancora lontani. E intanto un altro giorno se n’è andato e alla fine del mercato adesso ne mancano solo dieci, considerando che la chiusura è prevista per il prossimo primo settembre, alle ore 20. E senza Zapata, Mourinho anche a Verona dovrà affidarsi al solo Andrea Belotti, che comunque con la Salernitana ha dato evidenti segnali di risveglio. [...] In questa estate Pinto ha trattato tanti attaccanti, senza però riuscire mai ad arrivare a dama: Arnautovic, Scamacca, Morata, Beltran, Veliz, Marcos Leonardo, Zapata e Muriel sono i nomi sui cui la Roma ha lavorato più intensamente (senza contare quelli che gli sono stati offerti strada facendo: da Sanchez a Willian José, per passare poi anche da Abel Ruiz ed Ekitiké). Adesso il mirino si è fermato da un po’ sull’attaccante colombiano dell’Atalanta, un profilo gradito anche da José Mourinho, a patto però che il giocatore stia davvero bene. Nelle ultime due stagioni, infatti, Zapata per problemi fisici ha saltato ben 31 partite (18 nel 2021/22 e 13 nella scorsa annata). Tante. E anche da qui nascono alcuni problemi relativi all’accordo tra i due club. [...] I giallorossi sono convinti che alla fine, negli ultimi giorni di mercato, l’Atalanta possa mollare un po’ la presa (considerando che i Percassi intendono dar via il giocatore per monetizzare), andando così incontro alle richieste dei giallorossi di modulare quei dieci milioni totali in modo diverso. Insomma, la telenovela è tutt’altro che vicina dal vedere la sua parola fine. Proprio mentre la Roma studia il mercato e anche ieri si sono sprecati i rumours legati ad un’interesse su Romelu Lukaku. Operazione, nel caso, di una difficoltà mostruosa. Ma se negli ultimi giorni di mercato il Chelsea non avrà ancora trovato una sistemazione al belga, allora Pinto può sperare di piazzare il colpo a sorpresa.

(gasport)