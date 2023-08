Stallo M. Leonardo. Pressing Zapata, spunta Sanabria

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Santos continua a fare muro per Marcos Leonardo. La Roma è alla ricerca dell’attaccante titolare per la prossima stagione e il classe 2003 del Santos continua a essere l’obiettivo primario. Il calciatore insiste a non presentarsi agli allenamenti del Santos, non prendendo inoltre parte alla sfida con il Fortaleza in programma domani alle 20.30, ribadendo la volontà di voler giocare la prossima stagione con la Roma.

Dal canto loro i Peixe continuano a dichiarare il calciatore incedibile, come confermato da Alexandre Gallo: "È un giocatore molto importante per noi – ha affermato in conferenza stampa il nuovo coordinatore tecnico - Solamente davanti a una grande offerta potremmo lasciarlo partire e, al momento, non ci sono condizioni. A fine anno potremmo valutare di aprire a una trattativa". Tiago Pinto lavora inoltra su un doppio fronte con l’Atalanta: in attacco interessa Zapata, mentre per la difesa sono stati avviati i contatti per Demiral.

Per il ruolo di centravanti la Roma sta inoltre valutando il profilo dell’ex Sanabria. Per Renato Sanches il gm portoghese ha proposto al PSG un prestito con diritto di riscatto, con l’inserimento di un’opzione per far scattare l’obbligo dopo numerose partite. Nessun ripensamento sul fronte Matic. Il serbo ieri ha svolto nuovamente lavoro individuale, ma la Roma continua a ritenerlo incedibile nonostante le dichiarazioni del tecnico del Rennes, squadra con la quale l’ex United ha un accordo: "Ho fiducia nei miei dirigenti che ci stanno lavorando, è un profilo che abbiamo puntato dallo scorso anno".