Sorpasso Inter per Scamacca: Mou senza punta

È partito deciso l’ennesimo assalto dell’Inter ad un obiettivo di mercato della Roma. Dopo le avvisaglie delle scorse settimane, nelle ultime ore i nerazzurri hanno recapitato al West Ham un’offerta ufficiale per Gianluca Scamacca. [...] La Roma dal canto suo può soltanto aspettare e sperare che la parola data da Scamacca possa bastare a respingere l’assalto deciso di Marotta e Inzaghi. Ma nel calcio si sa, le promesse lasciano il tempo che trovano di fronte ai soldi e obiettivi sportivi più alti (vedi Champions e Scudetto). [...] Un rebus che ora mette Tiago Pinto e la Roma in posizione di rincorsa rispetto ad un calciatore già dato per acquisito, a livello di intenzioni e promesse. Servirà un rilancio deciso per far partire l’ennesima asta sull’asse Roma-Milano, dopo quella (persa) per Davide Frattesi. E intanto Mourinho continua ad aspettare il suo numero 9, tra mugugni e frecciatine dal ritiro portoghese. Con la speranza di rimanere con il solo Morata da poter acquistare. Dall’inizio la sua unica scelta.

(La Repubblica)