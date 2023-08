Sollievo Dybala, il muscolo regge. Ma per il Milan è a forte rischio

La buona notizia è che non ci sono lesioni profonde, l'adduttore della gamba destra ha retto bene e anche se saranno fatti ulteriori accertamenti quello di Paulo Dybala non sembra essere un infortunio serio. Quella cattiva è che oggi è martedì, si gioca venerdì sera contro il Milan e quindi, con ogni probabilità, Dybala contro i rossoneri non ci sarà. Difficile, quasi impossibile, che possa farcela, anche se lui vorrebbe giocare all'Olimpico davanti ai tifosi: per se stesso, per l'Argentina e anche per smentire qualche cattiveria di troppo nelle ultime ore. [...]

Dybala tornerà dopo la sosta e questo sarà uno dei nodi da sciogliere con lo staff della Roma e quello dell'Argentina. Scaloni infatti lo ha convocato per le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026. [...] Che il numero 21 giallorosso tenga alla Nazionale è ovvio, ma lo è altrettanto che qualsiasi decisione sarà presa di concerto con Mourinho e la Roma.

(corriere dello sport)