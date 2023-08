Solbes l'Apache. Il calcio nel dna e un futuro invadente

Non solo Guerrero. Una nuova piccola "joya" è pronta a vestire la maglia giallorossa. Ma non chiamatelo come il talento cristallino con la maglia 21, bensì cominciate a prendere dimestichezza con il soprannome "L'Apache". Ricorda qualcuno? Sì, sempre un argentino, di nome Carlos Tevez, ex attaccante del Manchester City e Juventus. Chiaramente non stiamo parlando di lui, ma di Ricardo Tomás Solbes, classe 2006 e della stessa nazionalità dei due mostri sacri citati poco fa. L'attaccante del Defensa Y Justicia è nel mirino dei giallorossi da diversi mesi, ma nelle ultime settimane i contatti si sono intensificati e la firma sul nuovo contratto può arrivare presto. Nel frattempo, qualche segnale arriva anche dai social. Infatti, il giovane attaccante ha postato su Instagram una foto con la valigia in mano con il saluto di sua madre. […] Attaccante forte, con una tecnica sopraffina e con un fiuto del gol speciale, pronto a mostrare anche dall'altra parte del mondo il suo potenziale. Vero che Tiago Pinto e Mourinho stiano cercando una punta, ma è chiaro che non sarà lui l'attaccante per l'imminente nuova stagione, si spera però che lo sia tra qualche anno. Verrà aggregato nella Primavera allenata da Federico Guidi, che in questa sessione di mercato ha perso due pedine fondamentali per il reparto offensivo: Padula e Cassano. Ma a sopperire il loro trasferimento ci sarà "L'Apache" Solbes.

(Il Romanista)