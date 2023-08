Solbes in Primavera, Sarac per l'Under 17

Ricardo Solbes è ufficialmente un giocatore della Roma. L'attaccante argentino di 17 anni ha abbracciato il progetto giallorosso lasciando il Defensa y Justicia. Subito dopo l'esordio è volato in Europa per la sua nuova avventura. Come Julen Jon Guerrero è un figlio d'arte ed è nel giro delle nazionali minori argentine. Viene soprannominato l'Apache da quando è piccolo, ma i suoi idoloi sono Lautaro e Luis Suarez. Probabilmente verrà aggregato alla Primavera. Un altro giovane sul quale la Roma ha scommesso con forza è Pavle Sarac, che ha firmato un triennale. Sarà inserito nell'Under 17 di Falsini per difendere lo Scudetto ed è della stessa agenzia che portato a Trigoria Golic e Ivkovic.

(corsport)