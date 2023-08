Solbakken verso la Grecia, Spinazzola resta in bilico

Restano ancora 72 ore per il mercato della Roma e ancora può succedere molto: non colpi alla Lukaku, ma operazioni che possano migliorare l'organico. Nelle ultime ore l'Olympiacos ha fatto un sondaggio per Ola Solbakken, diventato un esubero dopo l'arrivo di Azmoun. Tiago Pinto lo valuta 8 milioni ma può cambiare se i greci offrono 5-6. Sarebbe una buona plusvalenza, anche se sul campo non verrebbe sostituito.

Diversa la situazione di Spinazzola, che ha rifiutato una proposta saudita e ha già avuto un colloquio con Mourinho a metà luglio. La Roma dal canto suo è disposta ad accettare offerte, per un calciatore che pesa sul monte ingaggi quasi 12 milioni lordi. Si pensa poi all'arrivo di un altro centrale difensivo, un calciatore pronto in stile Bonucci che però non interessa alla Roma. Non risultano invece manovre per un nuovo portiere, con Rui Patricio che non sembra essere messo in discussione da Mourinho.

(corsport)