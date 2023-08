Servizio ambulanze, accordo con la Paideia

Novità in vista sul versante sanitario per la Roma. Il club giallorosso è prossimo a firmare un accordo commerciale con la Paideia, nota clinica di Roma Nord, in Zona Fla-minia-Corso Francia, per quanto concerne il servizio ambulanze per lo stadio Olimpico e altri materiali medici. […] Tutto invariato per quanto riguarda le ormai tradizionali partnership con gli altri istituti sanitari che affiancano la Roma da anni, Villa Stuart e Campus Biomedico di Trigoria, dove si svolgono visite mediche e consulti per i tesserati della società giallorossa.

(Il Romanista)