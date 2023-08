Segnali e valutazioni di mezza estate. Più gol per l’Europa

Considerazioni notturne di mezza estate sulla nascente terza (ultima?) Roma mourinhana. Sapendo che il calcio estivo conta poco e niente. [...] Avendo la consapevolezza che c'è ancora quasi un mese di mercato che sta materializzando i contorni di un ventenne brasiliano nel Godot centravanti, che di punta centrale nc arriverà una seconda (altrimenti chi lo sente Mou), che a centrocampo si dovrebbe materializzare un potenziale campione come Renato Sanches, che in uscita ci sono una serie di giocatori (Ibanez e Karsdorp soprattutto) che potrebbero garantire a Tiago Pinto quel cash che non ha mai avuto nelle ultime tre sessioni di mercato. [...] Magari ci sbagliamo, ma l’impressione è che nella prossima stagione vedremo una Roma diversa con l'intenzione di provare a costruire più dal basso ma, soprattutto, con una velocità offensiva maggiore, sfruttandola capacità di inserimento di Pellegrini e Aouar, avendo come obiettivo quello di aumentare i gol. Che, poi, è la chiave per centrare quella Champions che manca da troppi anni.

(La Repubblica)