Scossa Belotti. Il Gallo canta per Mou

È entrato in campo serissimo, consapevole di giocarsi tanto. È uscito con un sorriso meritando i complimenti di Mourinho, dopo una prestazione da grande centravanti. Il Farense non era un avversario straordinario, ma per ritrovare la fiducia anche i gol di agosto contano. Oltre alla rete Belotti ha provocato un autogol e colpito la traversa, con i compagni che si sono congratulati con lui.

L'allenatore, che lo aveva voluto lo scorso anno, ora chiede un altro tipo di attaccante, sapendo che può comunque contare su un giocatore da 106 gol in Serie A. E anche se dovesse arrivare Marcos Leonardo, difficilmente gli toglierà il posto all'esordio del 20 agosto. E quando arriverà il centravanti più esperto, troverà comunque un competitor pronto a difendersi il posto.

(corsport)