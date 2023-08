Scontro con Matic, Sanches più Paredes

Anche ieri Nemanja Matic non si è allenato con la squadra. Il serbo ha deciso di accettare l'offerta biennale del Rennes a tre milioni netti, approfittando di una proposta che gli permetterebbe di avere un anno in più d'ingaggio. Alla Roma però non sono arrivate offerte e il club è irritato, sia con il giocatore che con il Rennes.

Il tecnico dei francesi Genesio ha confermato di volerlo, la Roma vuole cederlo ricevendo un introito e il nome più caldo per sostituirlo è Leandro Paredes del Psg. L'argentino vuole tornare alla Roma, Pinto lo vorrebbe in prestito ma il Galatasaray lo prenderebbe a titolo definitivo. Intanto il gm chiude con i parigini per Renato Sanches, molto probabilmente con la formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.

(corsport)