Scampato pericolo. Matic e la Roma ancora insieme, il serbo resterà

Se c'è una cosa che ha agitato i tifosi della Roma, oltre la questione attaccante, è stata la situazione legata a Nemanja Matic, uno dei migliori della scorsa stagione. Così quando ieri la moglie ha postato una foto con il serbo davanti al Colosseo tanti si sono tranquillizzati. Scampato pericolo, così anche la rabbia e la preoccupazione per l'aumento dei biglietti per i top match è svanita.

Ieri Matic a Trigoria ha lavorato ancora a parte con esercizi individuali in palestra, con l'offerta biennale del Rennes che resta concreta. La voglia di andar via del giocatore però sembrava legata più a motivi personali che di progetto, così a Roma è girata la voce di una spaccatura nello spogliatoio con gli italiani da una parte e gli stranieri dall'altra. Lo stesso Mourinho però ha sempre parlato di uno spogliatoio unito e a meno di colpi di scena Matic non si muoverà da Roma.

(gasport)