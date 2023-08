Scamacca verso l’Inter, avanza Sanchez. Morata resta in ballo, rischia Belotti

Tiago Pinto resta fermo, Gianluca Scamacca no. L’attaccante – a quanto pare – non vuole più attendere ed tentato dell’Inter. Marotta ha recapitato al West Ham un’offerta di 22 milioni bonus compresi per acquistarlo a titolo definitivo. Pagato a luglio scorso 36 milioni dal Sassuolo, la cifra potrebbe non essere congrua considerando il solo anno di ammortamento. Infatti, i media inglesi parlano di offerta rigettata. Se ne attende un’altra. [...] Un costo che si avvicina a 24/26 milioni, troppi, tipo quelli paventati per Morata, per il quale ne sarebbero serviti (o ne serviranno) 21, e c’era già l’accordo con il giocatore, contratto di 4 anni a 5 milioni a stagione. Ipotesi, questa, che resta in piedi. Ma il problema è lo stesso: c’è da incassare, oltre quanto già incassato dalle cessioni di giugno e quelle recenti, Reynods. E in lista, Ibañez e Belotti per le uscite. Monitorati anche Alexis Sánchez (parametro zero, 14 gol nel Marsiglia), ritenuta una pista calda, e Paston Daka, in più torna di moda anche Nzola. Pinto venerdì è volato in Austria per Marin Ljubicic attaccante del Lask, che ha giocato la prima di campionato con il Rapid Vienna. A centrocampo è pronto l’affondo per Renato Sanches, si stanno definendo i dettagli: prestito con diritto di riscatto, aggirato nelle ultime ore anche lo scoglio dell’obbligo. [...]

(Il Messaggero)