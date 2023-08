Scamacca, la Roma rischia la beffa. Mourinho (senza esito) insiste per Morata

L’Inter fa sul serio per Gianluca Scamacca, e questo preoccupa non poco la Roma, che dopo aver raggiunto da tempo un accordo con il centravanti, non è invece ancora riuscita a trovarlo con gli inglesi del West Ham. [...] Il calciomercato, però, è fatto di scenari che cambiano in fretta, e davanti al rischio di rimanere a Londra, anche l’accordo tra Scamacca e Tiago Pinto rischia di vacillare. La Roma, insomma, è forte della parola del ragazzo, ma deve sbrigarsi a chiudere con gli inglesi per dare a Mourinho un attaccante in tempo utile per averlo a disposizione per la prima di campionato, domenica 20 all’Olimpico contro la Salernitana. Scamacca, tra l’altro, non è nemmeno la prima scelta dello Special One, che preferirebbe lo spagnolo Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, il cui prezzo (20 milioni) ha però fatto allontanare tutte le pretendenti. Una situazione di stallo che irrita il tecnico portoghese, segnalato sempre più nervoso da chi gli sta vicino in questi giorni in Portogallo. Un ritorno di fiamma per Morata potrebbe rasserenare l’allenatore, ma al momento non sembrano esserci segnali in questa direzione. [...]

(corsera)