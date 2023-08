Scamacca e Sanches più lontani. Roma al buio

[...] In poco meno di 24 ore due obiettivi ormai dichiarati, come Gianluca Scamacca e Renato Sanches, si sono decisamente allontanati [...]. Ieri l’Inter ha messo la freccia e rotto ogni indugio per Scamacca, presentando agli Hammers un’offerta ufficiale. Nessuna richiesta di prestito, ma soldi per portarlo via da Londra a titolo definitivo. Più di 20 milioni sul tavolo (22+3 di bonus) probabilmente non sufficienti, ma sono l’inizio di una trattativa che Marotta vuole portare a termine per consegnare a Inzaghi l’erede di Lukaku. Flebile la speranza della Roma di rimanere in corsa, testimoniata anche da qualche confidenza fatta dal giocatore stesso, deluso da un’attesa in parte tradita e ormai pronto ad accettare la corte nerazzurra. E ora? Morata rimane una pista quasi impossibile. Un investimento complessivo per 4 anni, tra ingaggio lordo e cartellino, che supererebbe i 60 milioni di euro [...].

Per Renato Sanches il Psg ancora non cede, la formula del prestito invocata dalla Roma non è stata ancora presa in considerazione e così, anche su questo versante rischia di slittare, se non di saltare, se la dirigenza parigina non dovesse poi ritornare sui propri passi, aprendo alla partenza in prestito del portoghese con la stessa formula con la quale spedì Gini Wijnaldum a Trigoria. Senza dubbio sul versante Renato Sanches ci sono più chances di arrivare a dama, ma agosto si è aperto con l’ennesima fumata grigia sull’asse Roma-Parigi. [...]

(Il Romanista)