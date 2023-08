Calciomercato Roma, Sartori: "Arnautovic non è sul mercato"

SPORT MEDIASET - Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna continua a sottolineare quanto sia indispensabile e incedibile Marko Arnautovic per la squadra allenata da Thiago Motta. Lo ha confermato in conferenza stampa ai microfoni dell'emittente televisiva poco prima della sfida di Coppa Italia tra il Cesena e i rossoblu. Queste le sue parole:

“Stiamo lavorando giorno e notte per mettere a disposizione di Thiago Motta il prima possibile una squadra che possa fare bene. Speriamo di ripartire come abbiamo concluso l’anno scorso. Se è incedibile? Devo ripetere le parole di Di Vaio dell’anno scorso: Arnautovic non è sul mercato. Prezzo? Per noi è importantissimo, speriamo sia meno bersagliato dagli infortuni rispetto all’anno scorso di modo che possa fare un grande campionato. Ripeto: non è sul mercato“