Sanches si ferma, c'è ansia. Possibile stop fino alla sosta

Prima lo stop a metà allenamento e l’ecografia fatta di corsa al Campus Bio-Medico. Poi il ritorno a Trigoria, il dolore che persiste e gli ulteriori controlli nel pomeriggio, stavolta a Villa Stuart. La giornata di ieri di Renato Sanches non è stata di quelle facili e nell’ambiente giallorosso si è creata subito ansia per le sue condizioni fisiche. [...] Si teme che per lui ci possa essere già un problema di natura muscolare. Il che vorrebbe dire di fatto perderlo sia per la sfida di domani a Verona, ma anche per quella del prossimo primo settembre, in casa contro il Milan. Insomma, il timore è di doverlo rivedere dopo la sosta. [...]

(gasport)