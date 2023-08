Salvate il soldato José. Bisogna fondare un comitato, attivare la protezione civile, avviare sottoscrizioni: qualunque cosa, purchè lo Special-one si ritrovi quanto prima una squadra. La Roma, certo, mica è un disoccupato in cerca di panchine: gli serve una squadra decente e presentabile là dove è legato per contratto, un anno ancora. Ultimamente c’è gente che addirittura vuole infierire: viene dipinto come assente, indifferente, vagamente atarassico, come a dire che sarebbe a fine corsa, senza più stimoli e sogni, lui sempre caricato a pallettoni. [...] Anche in questa età di nozze e fichi secchi, a Mourinho bisognerebbe riconoscere quanto meno un alto senso di responsabilità, di serietà aziendalista, comunque un’indubbia capacità di adattamento. Potrebbe a pieno titolo fare piazzate vittimiste, pararsi le spalle frignando per la pochezza del mercato giallorosso, potrebbe cioè prepararsi le scuse più buone per giustificare le futuribili bancate. Ma non è così. [...] È l’allenatore che ha vinto tutto, che ha gustato campagne acquisti da Montenapo, ma che improvvisamente si trova a fare i conti con la realtà di una Roma parsimoniosa, per dirla con misericordia. [...] pretenderemo che la Roma giochi almeno per un posto in Champions e che giochi pure bene. Se così non sarà, addosso a Mourinho. Regolare. Con lui, poi, sarà un piacere doppio applicare il sovrapprezzo del suo passato e del suo istrionico carisma, rinfacciandogli una sconfitta. Le cadute dei grandi danno sempre una libidine particolare ai piccoli. Sono le regole (perverse) del gioco. [...] Mentre i suoi colleghi discutono di Mbappè e Osimhen, di Neymar e di Kane, di Vlahovic e Lukaku, lui al massimo può sognare Zapata. Magari senza che nessuno noti la differenza. Salvate il soldato José.

(Corsport - C. Gatti)