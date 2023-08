Rush: "La finale della Coppa dei Campioni del 1984 a Roma? Fu come vincere al Colosseo"

GASPORT - Ian Rush, leggenda del Liverpool, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla finale della Coppa dei Campioni vinta nel 1984 contro la Roma allo Stadio Olimpico. Ecco le sue dichiarazioni.

Il suo ricordo più bello?

"La finale di Coppa dei Campioni 1984, vinta a Roma contro la Roma. È stato qualcosa a cui non avrei mai pensato. Fu come andare al Colosseo, combattere ed uscirne vincitori. Anche se quella non era ancora la Champions League di oggi".