Romelunovelas

Dulce Santucci, l’autrice televisiva e sceneggiatrice in Sudamerica ai più nota come la rainha das telenovelas, sosteneva che per una telenovela di successo servissero essenzialmente tre cose: un personaggio maschile forte, un duplice o triplice intrigo amoroso, l’illusione che questi potessero finire bene mescolata alla consapevolezza che potesse non essere così. [...] Il calcio aveva già le sue telenovelas, andavano in scena negli stadi, soprattutto fuori dagli stadi, nei giornali e nelle pagine sportive. Ci sono ancora.

L’ultima telenovela di successo ha come protagonista un personaggio maschile forte, Romelu Lukaku; un triplice intrigo amoroso [...] quello tra lui, l’Inter e la Juventus, con il Chelsea a guardare smanioso di disfarsi di un attaccante che non voleva più [...] Poi è arrivata la Roma e con lei il lieto fine, almeno per il momento. [...] Non ci poteva essere soluzione migliore per l’attaccante e per la Roma. Lukaku doveva andarsene da Londra, i giallorossi cercavano una punta, anche perché il muso lungo di José Mourinho era diventato un problema capace di mettere ansia e timore in tutto l’ambiente, soprattutto del tifo. Non ci poteva essere soluzione migliore soprattutto perché ogni buona telenovela che si rispetti, e questa lo è, ha bisogno di un pubblico capace di illudersi e quello giallorosso in questo è speciale, il migliore di tutta Italia. [...]

(Il Foglio - G. Battistuzzi)