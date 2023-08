Romelu, il Mangiafuoco di Mou. Roma lo aspetta come un messia

La treccia di Romelu Lukaku è quella cui stanno aggrappati in queste ore gli umori di Josè Mourinho, che sarebbe come dire gli umori dell’intera piazza romanista. [...] Anche ieri, ventidue minuti scarsi di parole e soprattutto posture che avranno piombato nello scoramento i tifosi, anche quelli che mangiano pane, amore e fantasia tutte le mattine. [...] "Azmoun? Faccio fatica a parlarne, non è ancora nostro". "Renato Sanches già rotto? Se non è titolare a Parigi e ce lo danno in prestito un motivo ci sarà". "La Champions? Napoli, Inter, Milan e Juventus sono molto più avanti di noi. [...]" Se non è disfattismo, poco ci manca. [...] Ma, attenzione. Occhio al particolare.

Dentro un siffatto canto gregoriano di sospiri e mugugni, il lampo da monellaccio il vecchio Mou se lo fa scappare quando accenna alla promessa del terzo attaccante fatta da Tiago Pinto. "Mi ha detto che ne verrà un altro…". Già perché, inutile dirlo, è il fantasmone di Romelu Lukaku che aleggia più vivido che mai in queste ore tra Trigoria e Londra. [...] Con Lukaku, il Barnum di Setubal ritroverebbe, dopo Londra sponda Chelsea e dopo Manchester sponda United, la sua grande attrazione, il suo Mangiafuoco. Se lo scenario è questo, possiamo allora anche immaginare che un comunicatore eccelso come Josè abbia, in conferenza stampa, recitato una parte in commedia, quella dell’abulico scorato e indisponente. [...] Dybala e Lukaku insieme sono fatti della materia dei sogni. Fatti per giocare (e per vincere) insieme. [...] In quanto ai tifosi, faranno la loro parte. [...]

