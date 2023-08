Romelu è una necessità

Se fino a ieri era molto importante, ora Lukaku è addirittura necessario: a questa Roma servono la potenza e la personalità, oltre ai gol, del belga. Le prime due uscite hanno mostrato una squadra prevedibile – sfortunata, certo: due traverse – e difensivamente sfasata: Smalling è fuori condizione, sul secondo gol Llorente è il principale responsabile, mentre sul primo il protagonista negativo è senz’altro Rui Patricio; Kristensen, poi, non può essere quello visto con Salernitana e Verona. [...] Visto il concretissimo interessamento della società, presentatasi a Stamford Bridge con tanto di figlio del proprietario, il club londinese ha cambiato improvvisamente le carte in tavola: a Tiago Pinto aveva prospettato la soluzione del prestito oneroso ma poi, una volta incontrato il dirigente, è tornato alla cessione definitiva, anche attraverso il prestito con obbligo. E non è tutto. Da Londra fanno sapere che ieri, poco dopo mezzogioro, Paul Winstanley, ex capo scouting del Brighton e oggi ds dei Blues, ha contattato la Juve per cercare il rilancio/sponda dei bianconeri. Subito respinto al mittente, visto che la Juve non può permettersi di tesserare Lukaku avendo in carico Dusan Vlahovic che dalla prossima stagione percepirà 12 milioni netti.Pinto è davanti a un rischiosissimo bivio, perché su Big Rom si gioca una parte del credito acquisito nelle ultime ore: può infatti passare da autore di numerosi flop a imperatore del mercato: il calcio è spietato, non conosce mezze misure, il risultato finale condiziona pesantemente la valutazione di un lavoro. Non posso che augurargli un rientro da yellowred carpet.

(Corsport - I. Zazzaroni)