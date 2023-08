Roma, Zapata si può fare. Paredes la nuova idea se Matic va al Rennes

Definita la cessione di Roger Ibanez all’Al Ahli, ora Tiago Pinto potrà accelerare nella ricerca di un attaccante, forse due. Il g.m. della Roma, infatti, sta lavorando su più tavoli per dare a Mou il centravanti di cui ha bisogno, e oggi la lista sembra ristretta ai nomi di Marcos Leonardo e Duvan Zapata. [...] La Roma si sta avvicinando sempre di più alle richieste del club paulista, che però ieri ha perso ufficialmente anche Deivid Washington, attaccante classe 2005 che si è trasferito al Chelsea per 20 milioni. [...] Sul fronte italiano, invece, si lavora su un’operazione a basso costo. Tra i nomi proposti, quello che interessa maggiormente è Duvan Zapata. Scartato Muriel, Zapata potrebbe rappresentare la soluzione giusta per Mourinho. Il colombiano viene da due anni complicati da parecchi infortuni, ma se recuperato dal punto di vista fisico può ancora fare la differenza. [...] Matic, secondo la stampa francese, avrebbe avvisato la Roma della sua volontà di andare al Rennes. La posizione dei giallorossi è sempre la stessa: non si muoverà se non ad un prezzo ritenuto congruo (8-10 milioni). Si studiano le alternative: piace Paredes, in uscita dal Psg come Renato Sanches. Potrebbero ritrovarsi a Trigoria.

(corsera)