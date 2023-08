Roma, ultima prova sempre senza attaccante

Questa sera alle 20 (diretta tv su Sky Sport Summer) a Tirana la Roma giocherà l'ultimo test contro il Partizani. Probabile che Mourinho lasci fuori Pellegrini, mentre Dybala rimarrà nella capitale insieme a Matic. In attacco dovrebbe toccare a Belotti ed El Shaarawy, in attesa del numero 9 che Mourinho ha chiesto a gran voce. In tal senso c'è bisogno di un intervento deciso per sbloccare Marcos Leonardo, con Tiago Pinto che potrebbe volare in Brasile per incontrare il Santos.

Dalla società paulista arrivano solo chiusure, dal tecnico Aguirre al nuovo coordinatore tecnico Gallo e Tiago Pinto dovrà fargli cambiare idea: magari alzando l'offerta di 12 milioni più 6 di bonus. Nel frattempo il gm continua a lavorare per Duvan Zapata. A centrocampo toccherà a Cristante, Aouar e Bove, in difesa ballottaggio N'Dicka e Llorente con lo spagnolo in vantaggio. Sulle fasce ballottaggio Spinazzola-Zalewski mentre a destra Kristensen è favorito. Nel frattempo i tifosi hanno risposto bene alla vendita libera degli abbonamenti per l'Europa League, 15mila nel primo giorno.

(corsera)