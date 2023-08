Roma, solo Morata: è la prima scelta di Mou. E ora anche l’unica

C’è un’immagine simbolica che arriva dal ritiro della Roma: Tiago Pinto passeggia davanti all’albergo di prima mattina con il telefono sull’orecchio e una mano sulla testa. Sembra indaffarato, per non dire preoccupato. Non sappiamo ovviamente chi fosse l’interlocutore. Ma nel giorno in cui l’Inter piomba su Scamacca, proponendo parecchi milioni al West Ham per un trasferimento definitivo, un pizzico di tensione sarebbe anche normale: dopo Frattesi e Sabitzer per il centrocampo, rischia di saltare il suo obiettivo quasi dichiarato per il ruolo di centravanti. [...] L’elemento positivo della vicenda è che Morata, attratto dalla possibilità di andare alla Roma e di tornare a giocare con l’amico Dybala, non si sia ancora mosso da Madrid. O meglio dall’Asia, dove l’Atletico ha vinto due giorni fa l’amichevole contro il Manchester City. Tutti sanno che se arriva l’offerta giusta, intorno ai 16-18 milioni, l’operazione si chiude in fretta. Alvaro ha già un accordo con la Roma da 4,5 milioni più bonus fino al 2027. Nel frattempo tanti agenti, conoscendo la situazione, si stanno mettendo in fila per esporre attaccanti che possono servire alla Roma. Non è un mistero che sul tavolo di Tiago Pinto sia finito il nome di Patson Daka, centravanti zambiano retrocesso con il Leicester in Inghilterra. Ma Mourinho non è entusiasta di prenderlo per un anno in prestito perché, dopo Aouar e N’Dicka, lo dovrebbe lasciare alla nazionale per un mese per la Coppa d’Africa. [...]

(corsport)