Roma, scoppia il caso Matic. Ibanez, quasi fatta con l’Al Ahli

Come se non bastassero le difficoltà che sta incontrando Pinto per dare a Mourinho il centravanti che chiede – continuano i contatti con il Santos per Marcos Leonardo mentre Arnautovic ha dato la sua disponibilità a trasferirsi ma c’è da convincere il Bologna – ieri è scoppiato il caso Matic in casa Roma. Il centrocampista serbo, che ha da poco rinnovato fino al 2024, non è stato convocato per la gara di ieri sera col Tolosa, e mentre i suoi compagni erano in partenza il portale francese «Ouest France» ha scritto di un accordo raggiunto tra il calciatore e il Rennes, rilanciando un’indiscrezione di qualche giorno fa de «L’Equipe». Una voce che ha mandato nel panico i romanisti, che nella scorsa stagione hanno imparato ad apprezzare le qualità di Matic, uomo di fiducia di Mourinho, grande amico di Dybala ma soprattutto faro del centrocampo. (...) La Roma infatti nega qualsiasi trattativa con i francesi e garantisce la permanenza del centrocampista nella Capitale, ribadendo come non siano arrivate offerte per Matic. (...) Chi ormai è a un passo dall’addio è Ibanez. Anche il brasiliano non è stato convocato per Tolosa, ma nel suo caso il motivo è chiaro: c’è una trattativa in corso con gli arabi dell’Al Ahli, che hanno superato l’offerta del Nottingham Forest arrivando a proporre alla Roma 25 milioni di parte fissa più 10 di bonus, e al calciatore uno stipendio di quasi 9 milioni netti all’anno. Cifre a cui è difficile dire di no, e di cui la Roma ha bisogno per far ripartire il suo mercato. (...)

