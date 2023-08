ROMA-SALERNITANA: le probabili formazioni dei quotidiani. Subito in campo Kristensen e Aouar, Spinazzola in vantaggio su Zalewski. Belotti-El Shaarawy in attacco

Si comincia. Oggi alle ore 18:30 la Roma farà il suo esordio nel campionato di Serie A e affronterà allo Stadio Olimpico la Salernitana di Paulo Sousa. La partita sarà ricca di insidie e i giallorossi dovranno fare a meno di Dybala e Pellegrini, entrambi squalificati. Assenti anche Mourinho, Foti e Nuno Santos per lo stesso motivo. In panchina ci sarà quindi il preparatore atletico Rapetti, il quale sarà affiancato da Bruno Conti. Lo Special One sembra comunque avere pochi dubbi sulla formazione che andrà in campo: in porta Rui Patricio, il terzetto di difesa sarà composto da Mancini, Smalling e Llorente, mentre sulle fasce spazio al nuovo acquisto Kristensen a destra e Spinazzola (al momento Zalewski più indietro) sulla sinistra. A centrocampo Bove, Cristante e il neo arrivato Aouar, in attacco scelte obbligate: pronti Belotti ed El Shaarawy. Partono fuori, quindi, Paredes e Renato Sanches, gli ultimi due acquisti della Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy.

