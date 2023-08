Roma, punte e a capo: Marcos Leonardo, alzata l’offerta. Proposto Muriel, piace più Zapata

In fondo, il mercato è tutto una questione di offerte. Così se da una parte la Roma ha deciso di rimodulare (al rialzo) quella per il centravanti brasiliano Marcos Leonardo, dall’altra nelle scorse ore si è invece vista offrire Luis Muriel, l’attaccante colombiano che in passato ha flirtato già svariate volte con i giallorossi, senza però mai poi ritrovarsi dalle parti di Trigoria. Una trattativa e un’idea, con il general manager Tiago Pinto che va a caccia della soluzione migliore per l’attacco giallorosso. E, in tal senso, sempre ieri con l’Atalanta si è parlato anche di altro. E, cioè, di Duvan Zapata, l’altro colombiano destinato a lasciare Bergamo. Marcos Leonardo sta facendo pressione sul Santos per sbarcare presto in giallorosso. La trattativa, come è noto, va avanti da qualche giorno, ma nelle ultime ore la Roma ha deciso di alzare l’offerta per convincere il Peixe a cedere il giocatore. [...] Intanto, però, a Tiago Pinto è stato offerto Luis Muriel, il colombiano che ha il contratto con l’Atalanta in scadenza a giugno prossimo e che a Bergamo rischia di trovare anche meno spazio dello scorso anno. Dopo gli acquisti di Scamacca e Touré il reparto offensivo di Gasperini è infatti intasatissimo. [...] C’è anche il compagno di squadra Duvan Zapata, altro profilo su cui si sta ragionando a Trigoria nelle ultime ore. Ma l’operazione dipenderà in caso ovviamente dal costo, considerando che anche Zapata ha 32 anni, un contratto che scade a giugno prossimo. Si tratta comunque di alternative di lusso, profili che dovrebbero accompagnare un investimento che abbia un futuro.

(gasport)