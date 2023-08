Roma-PSG: è fatta per Paredes e Renato Sanches

Due innesti che rendono il Ferragosto di José Mourinho meno «amaro» di quanto il tecnico non si sarebbe aspettato soltanto pochi giorni fa. Se da un lato lo Special One resta in attesa dell'arrivo di un centravanti titolare, dall'altro può dirsi più sereno grazie all'arrivo di Leandro Paredes e Renato Sanches dal Paris Saint-Germain. Due colpi che completano il centrocampo della Roma, colmando i «buchi» lasciati dal mancato riscatto di Wijnaldum e dalla sorprendente scelta di Matic. (...) Paredes si legherà alla Roma - per la seconda volta in carriera - a titolo definitivo: il ventinovenne firmerà un biennale da circa 4 milioni a stagione, che potrebbe trasformarsi in un triennale nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle gare della stagione 2024-25. Il costo dell'operazione per il club dei Friedkin è di 2,5 milioni di euro più bonus (alcuni facili) per un massimo di 4 milioni, con il Paris Saint-Germain che manterrà il 30% sull'eventuale futura rivendita. Soluzione differente invece per Sanches. Il classe '97 arriva in prestito con obbligo di riscatto - per circa 12 milioni -condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi (si tratta di una formula complessa che non prevede soltanto un certo numero di presenze e minuti trascorsi in campo). L'operazione è stata fortemente voluta da Tiago Pinto e dalla proprietà giallo-rossa. (...)

(corsera)