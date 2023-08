Roma Primavera: Solbes, visite a Villa Stuart poi la firma

Un talento per il futuro: Ricardo Solbes è della Roma, manca solo l'ufficialità ma ieri il giocatore classe 2006 ha svolto e superato le visite mediche a Villa Stuart. Arriva dal Defensa Y Justicia dopo un provino fatto a Trigoria lo scorso maggio. Si porta dietro il soprannome di "Apache" per il fisico e la capacità di segnare: "Mi definisco un giocatore in stile Lautaro. Non sono possente, però mi piace tenere la palla per essere pronto ad attaccare" aveva detto Solbes un anno fa. Presto per dire in quale categoria giocherà, se Primavera o Under 18.

(corsport)