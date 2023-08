Roma, ora avanza Arnautovic tra Marcos Leonardo e Morata

A due settimane dall'inizio del campionato Pinto continua a lavorare su più tavoli per cerare di regalare a Mourinho il nuovo centravanti, consapevole però che senza la cessione di Ibanez - il difensore non sarebbe convinto delle proposte ricevute - sarà complicato arrivare a dama.

In ballo ci sono più profili: Morata (il preferito di Mou), Marcos Leonardo (il preferito della società) e Arnautovic (la soluzione intermedia). Per il primo, almeno per il momento, non ci sono le condizioni per chiudere l'operazione perché l'Atletico Madrid continua a chiedere 20 milioni per il cartellino, a cui poi vanno aggiunti i 4.5 netti d'ingaggio a stagione per almeno tre anni. La situazione potrebbe cambiare se i Colchoneros si accontentassero di 15 milioni e Morata di un biennale con opzione per il terzo anno.

Più sostenibile l'operazione Marcos Leonardo: le trattative con il Santos proseguono e la possibile cessione di Washington al Chelsea potrebbe far decidere al club brasiliano di trattenere il classe 2003. La Roma ha offerto 11 milioni più 7 di bonus e il 10% della futura rivendita, ma la richiesta di rateizzazione non convince il 'Peixe'.

Arnautovic piace a Mourinho e non costa molto, ma il Bologna lo ha dichiarato incedibile. I giallorossi potrebbero offrire Solbakken come contropartita.

Il rischio di iniziare il campionato senza attaccante è sempre più concreto.

(corsera)