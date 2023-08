Roma, Matic ancora fermo. Domani test a Tolosa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho dal rientro in Portogallo, la Roma è tornata ad allenarsi ieri a Trigoria in vista dell’amichevole di domani contro il Tolosa. Nella seduta mattutina andata in scena al Fulvio Bernardini era assente Matic, il serbo infatti non ha partecipato all’allenamento con il resto della squadra per una normale gestione del carichi di lavoro. Mourinho non ha inoltre perso l’occasione per aggregare con i “grandi” anche due calciatori che provengono dal settore giovanile. Insieme a Dybala e compagni alla seduta erano presenti anche Giacomo Faticanti, capitano della Roma Primavera, e il nuovo acquisto Filippo Alessio, centravanti classe 2004 arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Vicenza. Al termine dell'allenamento si è svolta l'ormai classica partitella che ha visto trionfare la squadra formata da Belotti, Spinazzola, Celik, Bove, Ibanez e Pagano.