Roma, Marcos Leonardo forza la mano al Santos

In Francia insistono, il futuro di Nemanja Matic sarà al Rennes. Il club francese è fiducioso ma la Roma ha alzato un muro, non si muoverà per meno di 8/10 milioni. In ogni caso i giallorossi non vogliono farsi trovare impreparati e hanno cominciato a guardarsi intorno: secondo calciomercato.it è stato proposto Tanguy Ndombele, col Tottenham che può lasciarlo andare in prestito con diritto. Una vecchia conoscenza invece è Paredes, in uscita dal Psg che ha già messo fuori rosa Renato Sanches, in attesa della Roma.

Intanto vanno avanti i contatti con Zapata e Muriel, con Demiral in ottica Roma per sostituire Ibanez. In Brasile continua il braccio di ferro tra Marcos Leonardo e il Santos. L'attaccante fa pressione per essere lasciato andare ed è quello che dirà al nuovo tecnico Diego Aguirre: "Ho davvero bisogno di lui [...] non credo sia possibile che se ne vada in questo momento", queste le sue parole. Cristian Totti, infine, lascia Trigoria per andare al Frosinone.

(corsera)