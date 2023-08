Roma-Lukaku, ciak: si tratta a oltranza. Differenza di 3 milioni, c’è ottimismo

Il countodown è già partito. Punta al sì definitivo, all’accordo che porta Romelu Lukaku alla Roma in prestito per un anno dal Chelsea. [...] Roma e Chelsea hanno lavorato all’intesa in un incontro di tre ore a cavallo dell’ora di pranzo. A risolvere il nodo più intrigato ci ha pensato Lukaku stesso: dopo un giro di telefonate tra le due squadre e l’avvocato Ledure, il belga va verso la firma con la Roma per una cifra di 1 milione di euro inferiore a quello che prendeva all’Inter. Una cifra, 7,5 milioni, nettamente più bassa dei 10,8 milioni che dovrebbe garantirgli il Chelsea, determinato a non pagargli più lo stipendio. La Roma deve solo verificare il diritto di Lukaku a beneficiare ancora del decreto crescita, perché il belga entra nel 5° anno di residenza fiscale in Italia, che comporta adempimenti differenti. Ma nessuno pensa che sia un ostacolo. Come, a questo punto, la differenza col Chelsea sul costo del prestito: i Blues sono partiti da 10 milioni ma possono scendere a 8, la Roma avrebbe cominciato da 4 e salirebbe fino a 5. Considerando anche lo sconto di Lukaku, la voglia del club di Stamford Bridge di togliersi il problema del belga almeno per questa stagione, e la volontà dei giallorossi di dare a Mourinho un nuovo attaccante promesso, il divario è tutt’altro che incolmabile.

(gasport)