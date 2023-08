Roma, la punta stregata

Per qualche ora è sembrato un blitz in piena regola, ma non ha avuto buon esito. La Roma era piombata su Beltran dopo le difficoltà riscontrate per arrivare a Marcos Leonardo, la Fiorentina aveva anche temuto il sorpasso giallorosso, ma un rilancio sullo stipendio da parte di Commisso ha convinto il giocatore del River ad andare alla viola. I giallorossi sono ripartiti alla caccia del centravanti da regalare a Mourinho, al momento con il solo Belotti, ma il tempo stringe. Il nome di Marcos Leonardo è tornato d'attualità e lui continua a chiedere di andare via, neanche il colloquio con il nuovo tecnico Aguirre gli ha fatto cambiare idea. Pinto vuole investire un profilo giovane e uno di esperienza, il secondo doveva essere Arnautovic, ma il Bologna ha detto no alla proposta giallorossa e ora c'è in ballo l'Inter, che ha superato i giallorossi nelle preferenze dell'attaccante. Il dirigente della Roma ha virato su Zapata, ma la distanza con l'Atalanta è notevole. L'ennesimo no ricevuto dai giallorossi non rasserena gli animi, né dei tifosi, né di Mourinho.

(Il Messaggero)