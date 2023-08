Roma, la prova del 9. Belotti è rinato e Mourinho aspetta un’altra punta, ma per Zapata serve tempo

Uno ha ripreso finalmente a segnare, cosa che non gli succedeva da ben 34 partite di campionato. L’altro può arrivare da un momento all’altro, anche se poi ci sono ancora parecchie cose da sistemare. Ma oramai sembra che la coppia possa essere proprio quella, Belotti e Zapata, anche se i tempi non sono destinati ad essere brevi. [...] Il general manager Tiago Pinto, infatti, ieri si è concentrato su Duvan Zapata, l’attaccante colombiano che la Roma ha messo nel mirino da tempo. Le voci si sono rincorse per tutta la giornata tra accordo fatto, sbarco del giocatore e firma imminente. La realtà è invece che la Roma e l’Atalanta devono ancora trovare un accordo definitivo, visto che i nerazzurri continuano a chiedere dieci milioni garantiti (tra prestito e obbligo di riscatto) mentre la Roma – che è entrata nell’ottica di idee di prendere il giocatore a titolo definitivo – vuole spendere di meno, al massimo 6-7. [...] Tutto questo proprio mentre Marcos Leonardo è destinato a restare al Santos. «Ero fuori di testa per l’offerta e per la promessa del presidente di cedermi. Ma ora è tornato tutto a posto, sono pronto a dare tutto per il Santos», le sue parole dopo il gol al Gremio. E intanto tra i rumours di mercato ieri ha preso sempre più piede la suggestione-Lukaku, con la Soulokou che sarebbe a Londra in queste ore. Nel frattempo, allora, c’è un Andrea Belotti che sembra davvero diverso rispetto a quello della scorsa stagione. Qualcosa si era intuito anche nella pre-season, dove Belotti aveva spesso segnato. Ma contro la Salernitana è stato un pericolo costante per gli avversari. «Finalmente sto bene, rispetto alla scorsa stagione ho fatto la preparazione e mi sento al 100%», ha detto il Gallo nella pancia dell’Olimpico. [...]

(gasport)