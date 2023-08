Roma, idea Marcos Leonardo. Morata rimane la prima scelta

Alvaro Morata è lì, resta in cima alla lista dei desideri di José Mourinho, ma tra lo spagnolo e l’allenatore della Roma, passano 21 milioni (e anche di più) di motivi per rendere la trattativa complicata, al limite dell’impossibile. (...) La trattativa con gli spagnoli un mese fa si è arenata sul nascere, visti i costi, anche se la Roma aveva raggiunto un accordo economico con il calciatore. Che ricordiamo, non potrà usufruire del Decreto crescita, e per questo motivo i costi non sono ammortizzabili. Gli agenti che hanno portato avanti la trattativa con Pinto, aspettano un secondo tentativo dei giallorossi, sempre in attesa che cambino le condizioni economiche e che – dopo aver depositato il rinnovo di Morata – la clausola si abbassi da 21 a 12. (...) Un altro nome rimbalzato è quello di Marcos Leonardo, classe 2003, punta della nazionale under 20 brasiliana e del Santos (ha segnato 6 gol in 12 partite del Brasileirao), dove lavora Paulo Roberto Falcao, come responsabile dell’area sportiva. Il nome è caldo, la Roma non nega l’interesse ma che si sia avviata una trattativa. I costi sono accessibili (una quindicina di milioni) e imparagonabili a quelli di Morata, e l’età aiuta (avendo anche Abraham in rosa, serve un calciatore che possa essere rimesso sul mercato in futuro), ma Marcos Leonardo convince poco Mourinho, aspetta altro. (...) La Roma gioca su più tavoli e al momento le vengono proposti anche calciatori alternativi, come Alexis Sanchez, o come Marin Ljubicic e Vaggelis Vangelis Pavlidis. Poi c’è il nome che riappare prepotentemente ed è quello di Arnautovic, che ha il gradimento di Mourinho ma il Bologna – sempre al momento – lo considera incedibile. Nessuna ipotesi di scambio, per ora, con Belotti, che Mou è disposto a tenere per vederlo crescere e realizzarsi anche nella Roma.

(Il Messaggero)