Roma, gol dall’Iran: arriva Azmoun per Mourinho, l’attaccante ex pallavolista

Diciamoci la verità, ieri Roma non è andata a letto certo felice. Anzi, la percezione generale legata al nome di Sardar Azmoun è un misto tra delusione ed amarezza. Se poi tutto ciò diventerà altro lo sapremo solo strada facendo. [...] Azmoun è dunque il nuovo attaccante della Roma, anche se poi la speranza è che davanti non sia l’unico volto nuovo per Mou. Pinto lo seguiva già da un po’, tanto che nell’estate 2021, prima di prendere Abraham, presentò un’offerta allo Zenit San Pietroburgo (dove Azmoun giocava), chiamandosi poi fuori dinanzi ad una richiesta di 25 milioni. Stavolta, invece, Azmoun arriva in prestito con diritto di riscatto a 13 milioni. Oggi farà le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma del contratto e il primo contatto con Trigoria. Azmoun ha un problema fisico al polpaccio che gli ha fatto interrompere la preparazione (si è fatto male il 24 luglio) e che verrà verificato oggi dai medici della Roma. Mourinho potrà contarci solo dopo la sosta, con l’iraniano che salterà le sfide con Verona e Milan. [...]

(gasport)