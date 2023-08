Roma Femminile, rinforzo in attacco: ecco Viens

IL TEMPO (A.D.P.) - In archivio il secondo giorno di lavoro della Roma femminile in Umbria. La squadra di mister Spugna resterà a Cascia fino al 27 agosto e già il ritiro è entrato nel vivo: ieri le campionesse d'Italia hanno svolto una doppia seduta, divisa tra palestra e campo per alternare lavoro fisico e tecnico. Alle 25 ragazze che per il momento sono partite per il raduno umbro, nelle ultime ore si è aggiunta una pedina importante per lo scacchiere del tecnico.

Infatti, mentre nella Città di Santa Rita prosegue la marcia di avvicinamento al campionato, a Roma il club continua a lavorare per rafforzare la rosa: ufficiale quindi l'arrivo di Evelyne Viens, attaccante classe ‘97 che nell’ultima stagione ha giocato con il Kristianstads DFF, squadra svedese: ha firmato un contratto che la legherà alle giallorosse fino al 30 giugno 2026.

"Sono davvero entusiasta di essere qui - ha dichiarato la canadese ai microfoni ufficiali della società - è un club che ha grandi ambizioni ed è un onore farne parte. Non vedo l’ora di scendere in campo con questi colori e aiutare la squadra a collezionare trofei". Viens, vincitrice della medaglia d’oro all'Olimpiade di Tokyo 2020, è la prima calciatrice canadese della storia della Roma. La seconda punta indosserà la maglia numero 7, libera dopo la partenza di Andressa.