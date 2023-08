Roma Femminile: le campionesse d'Italia dal 17 al 27 a Cascia

Per il secondo anno consecutivo la Roma Femminile andrà in ritiro a Cascia, presso La Reggia Sporting Center. Le giallorosse saranno in Umbria dal 17 al 27 agosto per completare la preparazione verso la prossima stagione di Serie A da campionesse in carica: ci saranno anche le reduci dal Mondiale, a partire dalle azzurre Giacinti, Linari, Di Guglielmo, Bartoli, Giugliano, Greggi, Glionna e Serturini.

Presenti anche alcuni nuovi acquisti: Latorre, Feiresinger, Korpela, Tomaselli e Valdezate. Nei prossimi giorni previste altre amichevoli, dopo quelle già programmate con l'Atletico Madrid del 6 agosto e il Chelsea del 3 settembre. Infine da segnalare le cessioni dei baby Gallazzi, Corelli e Kajzba in prestito al Napoli.

(corsport)